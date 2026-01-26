Бывший владелец Домодедово обратился в Верховный суд из-за передачи аэрогавани государству

Бывший владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик обратился в Верховный суд. Он подал жалобу по делу о передаче аэропорта в собственность государства.

Жалоба была подана 23 января. В ней Каменщик попросил пересмотреть решение, приводит РБК выдержку из картотеки на сайте суда.

Ранее государство не смогло с первого раза продать аэропорт Домодедово, торги были признаны несостоявшимися. Единственного заявившегося участника – ИП Богатого Евгения Витальевича – не допустили к торгам. Между тем, гендиректор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко заявил, что в случае проведения второго этапа конкурса по продаже Домодедово АО "МАШ" примет в нем участие.

Прием заявок стартовал 22 января, сам же аукцион состоится 29 января. Согласно требованиям законодательства о приватизации, начальная цена голландского аукциона равна рыночной стоимости продаваемого актива – 132,2 млрд руб. – с понижением до 50% от начальной цены, шаг понижения – 10% от начальной цены.