Государство не смогло с первого раза продать аэропорт Домодедово, торги были признаны несостоявшимися. Единственного заявившегося участника – ИП Богатого Евгения Витальевича – не допустили к торгам.

Между тем, гендиректор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко заявил, что в случае проведения второго этапа конкурса по продаже Домодедово АО "МАШ" примет в нем участие, передает РБК.

Стартовая стоимость 100% долей в уставном капитале "ДМЕ Холдинг" составит 132 млрд руб. Шаг аукциона должен был 1,32 млрд руб. или 1% от стартовой стоимости. Задаток составляет 26 млрд руб., его надо было внести с 13 по 19 января.

Решение о национализации аэропорта Домодедово принято 17 июня 2025 г. Дело рассматривалось по иску Генеральной прокуратуры. Уже 19 июня в ЕГРЮЛ были внесены изменения, согласно которым, Росимущество стало владельцем холдинговой компании "ДМЕ Холдинг". В конце ноября 2025 г. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение о передаче аэропорта в доход государства.

Поводом для иска стало двойное гражданство собственников: Дмитрий Каменщик является не только россиянином, но и гражданином Турции и ОАЭ, а его партнер по бизнесу Валерий Коган – подданным Израиля. Иностранцы, согласно действующему законодательству, должны иметь особое разрешение от правительства России на владение стратегическими предприятиями (а аэропорт Домодедово таковым является). У Каменщика и Когана таких разрешений не было.