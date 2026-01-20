Прокуратура возбудила дело против нового министра энергетики и ЖКХ Свердловской области

Прокуратура возбудила дело против нового министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексея Рубцова. Чиновнику объявлено предупреждение.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, проверка показала, что министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационной системе ГИС ЖКХ в открытом доступе не размещены сведения о предстоящем капитальном ремонте 266 домов, сроках его проведения и объеме работ. Кроме этого, региональная программа капремонта не актуализирована в установленном порядке.

"Несмотря на наличие фактов переноса сроков ремонта домов на более поздние, профильным министерством в течение 2025 года меры к информированию населения не принимались", - заявили в надзорном ведомстве.

В ноябре 2025 года против занимавшего на тот момент пост заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексея Рубцова прокуратура возбудила административное дело. Речь идет о статье 13.19.1 КоАП РФ "Нарушение порядка размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства". Мировой судья признал Рубцова виновным, назначив ему предупреждение, как впервые совершившему административное нарушение.

Как добавили в прокуратуре, сейчас все нарушения устранены, а необходимые сведения размещены.

Напомним, в декабре прошлого года в Свердловской области был назначен новый министр энергетики и ЖКХ вместо осужденного за взятку Николая Смирнова. Должность занял Алексей Рубцов.