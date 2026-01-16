Англия в Норвегии готовится к возможной войне с Россией

Английские морские пехотинцы прибыли в Норвегию на учения. Мероприятие является подготовкой солдат к возможной войне с Россией.

Участники учений в условиях 20-градусного мороза спят на снегу, прыгают в проруби, выкрикивая свои имена и звания, а также выпивают рюмку рома и поднимают тост за короля Карла III, приводит РБК данные Politico.

В январе 2024 г. Bild сообщал, что власти Германии не исключают начала войны между НАТО и Россией в 2025 г. Издание описывало сценарий развития событий, ссылаясь на некий секретный документ бундесвера. Позже сообщалось, что Североатлантический альянс готовит сценарий масштабной медицинской эвакуации раненных солдат в случае войны с РФ.

В конце 2025 г. министр обороны Германии Борис Писториус допустил, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией. По его мнению, вооруженный конфликт может произойти в 2029 г., при этом некоторые военные эксперты считают, что это возможно уже в 2028-м.