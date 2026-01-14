Аэропорт Домодедово выставили на "Авито"

Пользователи "Авито" обсуждают интересное объявление в разделе "Готовый бизнес": за 132 млрд руб. можно купить московский аэропорт "Домодедово", продается 100% долей в уставном капитале "ДМЕ Холдинг". В качестве продавца значится ПАО "Банк ПСБ" (Промсвязьбанк).

Накануне на сайте ГИС "Торги" началась подача заявок на торги, на которых государство хочет реализовать актив, полученный в прошлом году в ходе национализации.

Начальная цена Домодедово превышает 132 млрд руб., шаг аукциона составит 1,32 млрд руб. или 1% от стартовой стоимости. Задаток составит 26 млрд руб., его надо внести с 13 по 19 января.

Решение о национализации аэропорта Домодедово принято 17 июня 2025 г. Дело рассматривалось по иску Генеральной прокуратуры. Уже 19 июня в ЕГРЮЛ были внесены изменения, согласно которым, Росимущество стало владельцем холдинговой компании "ДМЕ Холдинг". В конце ноября 2025 г. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение о передаче аэропорта в доход государства.

Поводом для иска стало двойное гражданство собственников: Дмитрий Каменщик является не только россиянином, но и гражданином Турции и ОАЭ, а его партнер по бизнесу Валерий Коган – подданным Израиля. Иностранцы, согласно действующему законодательству, должны иметь особое разрешение от правительства России на владение стратегическими предприятиями (а аэропорт Домодедово таковым является). У Каменщика и Когана таких разрешений не было.