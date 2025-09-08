Суд отказал Митволю в УДО

Мособлсуд отказался досрочно выпускать из колонии бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя.

"Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания применяется к осужденным как самая высшая поощрительная мера", - говорится в решении суда. Отмечается, что ее применение в отношении Митволя является преждевременным.

Защита просила заменить неотбытую часть срока штрафом, ограничением свободы или исправительными работами, сообщает РИА Новости.

Ранее Митволь, осужденный на 4,5 года лишения свободы за мошенничество при строительстве метро в Красноярске, попросил о помиловании.

Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более чем 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. 14 сентября 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 года лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Также суд обязал его выплатить штраф в 400 тыс. руб. Митволь признал в суде вину. Позже стало известно, что он готов добровольно возместить причиненный ущерб, за него поручились два депутата Госдумы.