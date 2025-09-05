Бывший заместитель главы Росприроднадзора попросил о помиловании

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный на 4,5 года лишения свободы за мошенничество при строительстве метро в Красноярске, попросил о помиловании, сообщает ТАСС.

"Митволь попросил президента Российской Федерации о применении акта помилования в отношении него", - говорится в документах.

Мособлсуд нашел несостоятельными эти доводы при отказе в замене наказания осужденному на более мягкое, "поскольку наличие указанного гарантийного письма и решения о внесении предложения по вопросу применения акта помилования, не влияют на правильность выводов суда [первой инстанции об отказе]", а наличие указанных в ходатайстве Митволя документов "не свидетельствует о необходимости бесспорного удовлетворения" его просьбы.

Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более чем 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. 14 сентября 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 года лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).