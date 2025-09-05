Обвиняемому в нападении на БЦ "Манхэттен" в Екатеринбурге продлили арест
В Екатеринбурге суд продлил арест обвиняемому в нападении на бизнес-центр "Манхэттен".
Как сообщили Накануне.RU в Ленинском районном суде уральской столицы, рассмотрено ходатайство следствия о продлении меры пресечения Амерхану Юсупову. Поздней осенью 2022 года в Екатеринбурге произошло вооруженное нападение на БЦ "Манхэттен". Сегодня срок содержания под стражей Юсупову был продлен до 29 сентября 2025 включительно.
Постановление пока в силу не вступило и может быть обжаловано.
Ранее сообщалось, что скандальному бизнес-центру Екатеринбурга грозит отключение отопления из-за долгов.