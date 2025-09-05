Обвиняемому в нападении на БЦ "Манхэттен" в Екатеринбурге продлили арест

В Екатеринбурге суд продлил арест обвиняемому в нападении на бизнес-центр "Манхэттен".

Как сообщили Накануне.RU в Ленинском районном суде уральской столицы, рассмотрено ходатайство следствия о продлении меры пресечения Амерхану Юсупову. Поздней осенью 2022 года в Екатеринбурге произошло вооруженное нападение на БЦ "Манхэттен". Сегодня срок содержания под стражей Юсупову был продлен до 29 сентября 2025 включительно.

Постановление пока в силу не вступило и может быть обжаловано.

