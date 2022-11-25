В Екатеринбурге произошла стрельба в бизнес-центре "Манхэттен"

В бизнес-центре "Манхэттен" Екатеринбурга произошла перестрелка, в которой пострадали два человека, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным пресс-группы городского УМВД, пострадавшие госпитализированы.

"Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №1 около 21:30 (19:30 мск). На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Правоохранители устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту", - говорится в сообщении.

Инцидент связан с противостоянием двух управляющих компаний: Кировской и "Аурус".

Отметим, что это уже не первые разборки со стрельбой. Ранее подобный инцидент произошел летом: 17 июля участники конфликта устроили драку в БЦ "Манхэттен" и перестрелку на парковке на ВИЗе. 20 июля Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под арест 18 участников разборок.

Всего во время разборок было задержано и доставлено в участок 22 человека. На задержанных составили 18 административных протоколов по ст. 19.3 КоАП РФ – "Неповиновение представителям МВД". По факту избиения охранника бизнес-центра возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ. Расследование находится на контроле руководства городской и областной полиции.