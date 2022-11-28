28 Ноября 2022
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Фото: УМВД России по Екатеринбургу

По стрельбе в БЦ "Манхэттен" в Екатеринбурге возбуждено дело о покушении на убийство

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после недавней стрельбы в бизнес-центре "Манхэттен".

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, вечером 25 ноября в бизнес-центре на улице Мамина-Сибиряка в уральской столице неустановленные на тот момент лица, используя огнестрельное оружие, напали на находившихся внутри людей и произвели несколько выстрелов. В результате два человека получили ранения. Их удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

По данному факту возбуждено дело по статье УК РФ "Покушение на убийство двух человек, совершенное группой лиц". Сейчас следователями СК выясняются все обстоятельства, проводится сбор и закрепление доказательственной базы. Также по делу назначен ряд судебных экспертиз.

следственный комитет, следователи, ск рф(2022)|Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Вот как этот криминальный инцидент прокомментировал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

"Выяснением подробных и точных обстоятельств произошедшего ЧП со стрельбой и ранением двух человек занимаются сейчас оперуполномоченные подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска (УУР) ГУ МВД России по Свердловской области в тесной взаимодействии со следователями регионального СКР. Личности предполагаемых подозреваемых сыщики уже установили. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление их местонахождения и задержание", - рассказал полковник Горелых.

Всех, кто владеет информацией о случившемся или местонахождении подозреваемых, он призвал сообщить по круглосуточному "телефону доверия" полицейского Главка: 8 (343) 358-71-61.

Напомним, это не первые разборки со стрельбой в БЦ "Манхэттен". Подобное уже происходило летом этого года.

Теги: Манхэттен, дело, стрельба, полиция, СК



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