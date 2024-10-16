Скандальному бизнес-центру Екатеринбурга грозит отключение отопления из-за долгов

Скандально известному бизнес-центру Екатеринбурга – "Манхэттен" – в преддверии зимы грозит отключение отопления.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", специалисты компании уже направили уведомление о планируемом ограничении теплоснабжения бизнес-центру из-за задолженности ООО УК "Кировская". По данным энергетиков, долг превышает 9,4 млн рублей.

"С ноября 2023 по 1 сентября 2024 года управляющая организация, под управлением которой находится административное здание, не выполнила свои финансовые обязательства перед "ЭнергосбыТ Плюс". Задолженность подтверждена в судебном порядке, на всю сумму выданы исполнительные документы", - отметили в компании.

Там пояснили, что если управляющая организация в ближайшие дни не погасит задолженность, БЦ "Манхэттен" ожидает поэтапное ограничение теплоснабжения – сначала частичное, а затем и полное. В "ЭнергосбыТ Плюс" подчеркивают, что все будет сделано в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что в 2022 году в бизнес-центре "Манхэттен" в Екатеринбурге произошла стрельба. Утверждалось, что инцидент может быть связан с противостоянием двух управляющих компаний: "Кировской" и "Аурус". Силовики возбудили дело о покушении на убийство. Причем это были уже не первые разборки в скандальном БЦ.