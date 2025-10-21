21 Октября 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Дело в отношении обвиняемого в нападении на БЦ "Манхэттен" передано в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Амерхана Юсупова 1986 г.р., обвиняемого в покушении на убийство двух лиц из-за хозяйственного спора за право обслуживания бизнес-центра "Манхэттен" в Екатеринбурге.

По версии следствия, в 2022 году между двумя управляющими компаниями имелся хозяйственный спор из-за права обслуживания и оказания охранных услуг в бизнес-центре. 25 ноября того же года примерно с 21.00 до 21.20 Юсупов, вооружившись огнестрелом, вместе с соучастником, который взял с собой охотничье гладкоствольное, двуствольное ружье модели ИЖ-39Е, 12-го калибра, вошли в "Манхеттен", но встретили сопротивление со стороны двоих мужчин за стойкой администратора. Тогда соучастник выстрелил в плечо и голову одного из них, от чего тот упал на пол. После перезарядки, соучастник выстрелил в руку лежащего.

Обвиняемый же не менее трех раз выстрелил в спину второго мужчины. После этого оба покинули здание центра. К счастью, медикам удалось спасти потерпевших. В результате нападения.

"Нападавшие осознавали, что потерпевшие находятся в общественном месте, свободном для доступа неопределенного круга лиц, и в результате выстрелов из огнестрельного оружия создается реальная угроза жизни и здоровью как самих потерпевших, так и других лиц. Он (Юсупов) обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору)", - отметили в прокуратуре Свердловской области.

Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Материалы уголовного дела в отношении соучастника выделены в отдельное производство в связи с объявлением его в федеральный розыск.

Теги: Екатеринбург, Манхэттен, нападение, суд


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.09.2025 13:19 Мск Обвиняемому в нападении на БЦ "Манхэттен" в Екатеринбурге продлили арест
Ранее 28.11.2022 15:37 Мск По стрельбе в БЦ "Манхэттен" в Екатеринбурге возбуждено дело о покушении на убийство
Ранее 25.11.2022 21:46 Мск В Екатеринбурге произошла стрельба в бизнес-центре "Манхэттен"

