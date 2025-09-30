В Москве и нескольких других регионов в этот призыв будут присылать только электронные повестки

В начинающийся с 1 октября осенний призыв в ряде российских регионов призывники будут получать только электронные повестки, сообщили в Минобороны.

Так, военкоматы будут рассылать только электронные повестки в Москве, республике Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский в интервью изданию "Красная звезда".

В других регионах также будут приходить электронные повестки, но и от бумажных Минобороны не отказывается. Информация о направленных электронных повестках вносится в общедоступный реестр повесток. В случае неявки без уважительной причины по истечении 20 календарных дней к призывникам применят временные ограничительные меры, направленные на обеспечение его явки. К таким мерам относятся: запрет на выезд из РФ, запрет на регистрацию ИП, ограничение права на управление транспортными средствами и другие.

"От напечатанных повесток мы не отказались, они по-прежнему юридически значимы. Ещё одной особенностью является то, что решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия – если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для её прохождения в текущем призыве, то он направляется для её прохождения в период проведения следующей призывной кампании", - рассказывал заместитель начальника ГОМУ Генштаба армии России вице-адмирала Владимир Цимлянский.