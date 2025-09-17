"Автоваз" перейдет на четырехдневную рабочую неделю

"Автоваз" с 29 сентября может перейти на четырехдневную рабочую неделю сроком на шесть месяцев.

Об этом говорится в материалах профсоюзной организации предприятия. Если ситуация на автомобильном рынке улучшится, режим сокращенной рабочей недели могут отменить и до истечения полугода, сообщает РИА "Новости".

Возможный переход на сокращенный график пресс-служба концерна анонсировала еще в июле текущего года. Автопроизводитель заявлял, что это связано с ситуацией на рынке. Речь шла о высокой ключевой ставке, ужесточении требований к заемщикам по автокредитам и большим объемом автоимпорта.

Ранее о переходе на четырехдневную неделю уже объявляли "Ростсельмаш", "Тихвинский вагоностроительный завод", Ярославский моторный завод и Ярославский завод дизельной аппаратуры, Челябинский электрометаллургический комбинат, группа ГАЗ, ЛиАЗ.