"КамАЗ" вернулся к пятидневке

"КамАЗ" вернулся к пятидневной рабочей неделе.

Возврат начался сегодня, 10 ноября. Решение о графике работы предприятия в декабре примет в конке ноября финкомитет предприятия после оценки перспектив загрузки производства. По предварительному прогнозу, компания планирует работать в режиме полной рабочей недели и в декабре, приводит "Интерфакс" сообщение "КамАЗа".

О переходе на четырёхдневную рабочую неделю с 1 августа предприятие сообщило в июле. В заявлении "КамАЗа" ситуация на рынке описывалась как "кризис": "На рынке грузовиков России свыше 14 тонн наблюдается кризис: по итогам полугодия рынок сократился почти на 60%".

О переходе на четырёхдневную неделю уже объявляли "Ростсельмаш", "Тихвинский вагоностроительный завод", Ярославский моторный завод и Ярославский завод дизельной аппаратуры, Челябинский электрометаллургический комбинат, группа ГАЗ, ЛиАЗ.