Административный персонал "ВСМПО-Ависма" будет работать четыре дня в неделю

ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" с 1 декабря планирует ввести режим неполной занятости – четырёхдневную рабочую неделю – для ограниченного числа работников, в основном, выполняющих управленческие функции.

На сегодняшний день предприятие продолжает работу в обычном режиме, сообщили "Интерфаксу" в департаменте труда и занятости населения Свердловской области. На самом предприятии изданию уточнили, что на четырёхдневную рабочую неделю планируется перевести часть сотрудников, не задействованных в ключевых производственных процессах, в основном, это административный персонал.

О переходе на четырёхдневную неделю уже объявляли "Ростсельмаш", "Тихвинский вагоностроительный завод", Ярославский моторный завод и Ярославский завод дизельной аппаратуры, Челябинский электрометаллургический комбинат, группа ГАЗ, ЛиАЗ. Схожее решение осенью может принять "АвтоВАЗ".