"Уралвагонзавод" подтвердил переход на четырехдневную рабочую неделю

На "Уралвагонзаводе" (входит в концерн УВЗ госкорпорации "Ростех") официально подтвердили грядущий переход на четырехдневную рабочую неделю.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, переход на четырехдневку касается ограниченного количества специалистов, задействованных в гражданском сегменте. На предприятии пояснили, что это вызвано падением спроса на производство гражданской продукции.

"Благодаря диверсификации у завода есть другие направления, обеспеченные заказами, на которые предложено переводиться сотрудникам с вагонного производства. Также организовано переобучение новым рабочим профессиям. Несмотря на временные колебания рынка подвижного состава, "Уралвагонзавод" продолжает стабильную работу благодаря своей многопрофильности", - заявили на УВЗ.

На предприятии также уточнили, что переход на четырехдневную рабочую неделю абсолютно не касается исполнения гособоронзаказа.

О введении сокращенной рабочей недели уже заявляли другие крупные машиностроительные предприятия страны: ГАЗ, АвтоВАЗ, ЛиАЗ, Ростсельмаш, Тихвинский вагоностроительный завод. Причиной во всех случаях стали не внешние санкции, а падение спроса на продукцию в результате проводимого Центробанком РФ "охлаждения экономики".