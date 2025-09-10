Шамана Габышева перевели в психоневрологический диспансер в Якутске

Защита якутского шамана Александра Габышева добилась его перевода в Якутский психоневрологический диспансер из психбольницы специализированного типа в Уссурийске, передает SakhaDay.ru со ссылкой на адвоката Габышева Алексея Прянишникова*.

Александр Габышев проходит принудительное лечение с 2021 года. Уссурийский суд отказал ему в переводе в диспансер общего типа, защита это решение обжаловала, в итоге апелляционная инстанция отменила решение нижестоящего суда.

Хотя Габышева должны были перевести в Якутск в конце июля, перевод в реальности случился только в начале сентября.

Сообщается, что условия содержания шамана стали более мягкими, теперь он может созваниваться с родственниками и близкими.

Габышев стал известен в 2019 году, когда отправился пешком из Якутска в Москву "изгонять Путина". Тогда его задержали на трассе "Байкал" и вернули в Якутию, поместили в психоневрологический диспансер. В 2021 году Габышев предпринял новую попытку "похода", тогда суд вынес решение о его принудительном лечении. За это время он успел побывать в психбольнице в Новосибирске и в Уссурийске.

1 августа 2022 года суд продлил принудительное лечение в психиатрической больнице специализированного типа в Уссурийске якутского шамана.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ