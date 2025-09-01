В Екатеринбурге из СИЗО-1 сбежали осужденные за поджоги военкоматов

Два арестанта сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, беглецов содержали в первом изоляторе на улице Репина, их обвиняли в поджоге военкомата. Сейчас вокруг здания СИЗО дежурят полицейские.

По данным SHOT, сбежали 24-летний Иван из Кировограда и его ровесник Александр. Оба были осуждены по статье "Покушение на террористический акт, совершенный группой лиц" – поджигали военкоматы в городах России. По предварительным данным, в СИЗО они ждали этапирования. Обоих уже ищут силовики.

В ГУФСИН и правоохранительных органах ситуацию официально не комментируют.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года из исправительного центра при ИК-12 в Нижнем Тагиле сбежали трое осужденных. Они сломали решетку на окне и скрылись. Спустя два дня всех задержали, никакого сопротивления они не оказали.