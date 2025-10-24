24 Октября 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

ФСИН предъявила иски к Черепанову* и Корюкову* за побег из СИЗО Екатеринбурга

В суд поступили иски к Александру Черепанову* и Ивану Корюкову*, в начале сентября сбежавшим из СИЗО-1 Екатеринбурга.

Напомним, двое арестантов, которые были осуждены за попытки поджогов военкоматов по "террористической" статье, сбежали 1 сентября. Первого из них – Черепанова* – поймали спустя неделю. А еще через неделю был задержан и Корюков*.

Как сообщили Накануне.RU в Нижнесергинском районном суде, иски поступили по месту жительства до заключения под стражу одного из ответчиков – Черепанова*. Их подали ФКУ СИЗО-4 и ФКУ КП-45 ГУФСИН России по Свердловской области. Законом предусмотрена обязанность осужденного возместить ущерб исправительному учреждению, в том числе дополнительные затраты, связанные с его побегом, пояснили в суде.

Иван Корюков*, сбежавший из СИЗО-1 Екатеринбурга (*внесен в список террористов и экстремистов)(2025)|Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области (Иван Корюков внесен в список террористов и экстремистов)

Представители следственного изолятора просят взыскать с Черепанова* и Корюкова* в возмещение материального ущерба за период с 1 по 8 сентября 2025 года более 56 тысяч рублей. Отдельно с Корюкова* за период с 9 по 15 сентября 2025 года требуют взыскать еще более 10 тысяч рублей.

В свою очередь, представители колонии-поселения просят взыскать с Черепанова* и Корюкова* в возмещение ущерба за период с 1 по 8 сентября 2025 года более 107 тысяч рублей, а отдельно с Корюкова* – еще более 16 тысяч рублей.

Как уточнили в суде, сейчас идет подготовка дел к судебному разбирательству. Дата заседания будет назначена позже.

*внесен в список террористов и экстремистов

Теги: побег, иск, СИЗО, суд, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

