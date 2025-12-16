В суде рассказали, как осужденные за терроризм сбежали из екатеринбургского СИЗО

Суд в Екатеринбурге приступил к рассмотрению дела Александра Черепанова* и Ивана Корюкова*, этой осенью сбежавших из СИЗО-1.

Двое арестантов, которые были осуждены за попытки поджогов военкоматов по "террористической" статье, сбежали 1 сентября. Первого из них – Черепанова* – поймали спустя неделю. А еще через неделю был задержан и Корюков*. На этот раз обоим вменяют две статьи Уголовного кодекса – побег из-под стражи группой лиц по предварительному сговору и кража имущества с незаконным проникновением в жилище.

Как показало расследование, парни изготовили отмычку для открывания дверей в камеру и ночью устроили побег из места содержания под стражей. После побега они скрывались в одном из садоводческих товариществ под Екатеринбургом. Повредив датчики движения, беглецы через окно проникли в жилой дом и похитили имущество на сумму более 7 тысяч рублей.

Уголовное дело было направлено на рассмотрение в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в начале декабря, а сегодня состоялось первое заседание. Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, в самом начале Черепанов* заявил ходатайство об отказе от адвоката по назначению. Он пояснил, что будет защищаться сам. Однако суд ему отказал.

Также стали известны подробности того, как именно они сбежали из изолятора. Как было озвучено прокурором, Черепанов* изготовил металлическую отмычку для открытия камеры. Затем он открыл дверь сначала своей камеры, а потом камеры Корюкова*. Вместе они арматурой отогнули сетку и проникли на крышу СИЗО. На крыше они изменили угол обзора камеры, сорвали замок двери помещения для спецконтингента и по заранее приготовленным простыням и одеялам спустились вниз. После чего покинули изолятор и скрывались до своего задержания.

Находясь в бегах, парни забрались в садовый дом на 14 км Чусовского тракта, откуда похитили брюки, несколько кроссовок, футболку с надписью "Джентльмен", бейсболку, куртки, шорты для плавания, музыкальную колонку, рюкзак, толстовку, женскую кофту, сумку, очки и некоторые другие вещи.

Отвечая на вопрос судьи, Иван Корюков* заявил, что вину признает полностью. Александр Черепанов* вину признал частично. На этом заседание было отложено до 15 января 2026 года. На нем запланирован допрос свидетелей.

Ранее сообщалось, что ФСИН предъявила денежные иски к Черепанову* и Корюкову* за побег из СИЗО-1.

*внесен в список террористов и экстремистов