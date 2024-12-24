Из исправительного центра при ИК-12 в Нижнем Тагиле сбежали трое осужденных

Из исправительного центра при колонии в Свердловской области сбежали трое осужденных. Ведется розыск.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, накануне вечером из исправительного центра при ИК-12 в Нижнем Тагиле сбежали трое осужденных к принудительным работам. Их отсутствие заметили в десятом часу вечера: выяснилось, что беглецы сломали решетку на окне и скрылись.

Канал публикует список сбежавших: 37-летний Торопов и 36-летний Колбин (оба осуждены за кражи), а также 29-летний Грачев, получивший судимость за уничтожение имущества. Сейчас полицейские и сотрудники ФСИН активно прочесывают город и окрестности. Всего беглецов ищут более 20 сотрудников.

Информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. По данным ведомства, вечером 23 декабря трое осужденных к принудительным работам, содержащихся в одном из участков, функционирующим как исправительный центр ГУФСИН, самовольно покинули территорию учреждения. Проводятся розыскные мероприятия.

Свою проверку уже начала прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, будет дана оценка полноте мер по контролю и надзору за отбыванием наказания осужденными. Установление местонахождения сбежавших находится на контроле прокуратуры.

Напомним, недавно на Среднем Урале вынесли приговор мужчине, который летом совершил побег из колонии. В итоге суд вновь отправил его за решетку.