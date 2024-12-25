Сопротивления не оказали: на Урале задержали всех сбежавших из исправительного центра при ИК-12

На Среднем Урале задержаны трое осужденных, на этой неделе сбежавших из исправительного центра при колонии.

Напомним, вечером 23 декабря из исправительного центра при ИК-12 в Нижнем Тагиле сбежали трое осужденных к принудительным работам. Их отсутствие заметили в десятом часу вечера. Выяснилось, что беглецы сломали решетку на окне и скрылись. Был немедленно начат их розыск.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, на сегодняшний день поиски прекращены, так как всех троих удалось задержать. Это сделали сотрудники отдела розыска ГУФСИН.

"Один из них был задержан 24 декабря в Екатеринбурге. Второй – утром 25 декабря, также в Екатеринбурге. Третий был задержан днем 25 декабря в Нижнем Тагиле", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что сопротивления при задержании ни один из беглецов не оказал.