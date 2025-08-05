Тренер Ражев, осужденный по обвинению в педофилии, вышел на свободу

Бывший уральский тренер по настольному теннису, 89-летний Николай Ражев вышел на свободу. Об этом Накануне.RU рассказал осведомленный источник. Сегодня его срок пребывания в колонии подошел к концу и сейчас он уже находится дома в окружении семьи.

Напомним, несколько лет назад Ражев не допустил 11-летнюю школьницу к тренировке из-за отсутствия справки, а позже выгнал из зала за плохое поведение, после чего девочка обвинила его в домогательствах. Сообщалось также, что следов ДНК пенсионера на одежде потерпевшей не было, а психиатрам удалось установить у девочки дефицит внимания, побуждающий ее врать. По словам адвоката Ражева, прокурор игнорировал показания одноклассников, что девочка хвасталась перед ними привлеченным к себе благодаря этой ситуации вниманием и тем, что на этом деле "можно заработать".

Жители Екатеринбурга обращались к президенту Владимиру Путину и даже устроили пикет в защиту тренера, куда пришли его многочисленные коллеги, ученики и родители, благодарные за воспитание их детей.

Тем не менее, в октябре 2023 года уральскому тренеру назначили два года лишения свободы. Отбывать срок его отправили в исправительную колонию №10 на Вторчермете.