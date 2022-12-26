26 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: адвокат Сергей Колосовский

В Екатеринбурге прошло первое заседание по делу тренера Ражева, обвиняемого в педофилии 

Сегодня в Чкаловском районном суде прошло первое заседание по делу заслуженного тренера СССР 85-летнего Николая Ражева, обвиняемого в педофилии.

Напомним, что в мае Свердловский областной суд принял решение отправить дело обратно в прокуратуру Чкаловского района. Там должны были устранить все препятствия, мешающие рассмотрению дела в суде, однако, по словам адвоката Юлии Бузуевой, следователь отправил материалы в суд в прежнем виде.

Как рассказала Бузуева Накануне.RU, сегодня прокуратура огласила обвинение. Следующее заседание состоится 17 января, на нем планируется допросить матерей девочек, обвинивших пенсионера в извращенных действиях, "если они соизволят прийти".

Инцидент произошел 18 февраля прошлого года. Ражев не допустил главную предполагаемую жертву к тренировке из-за отсутствия справки, а позже выгнал из зала за плохое поведение, после чего ему предъявили обвинения в педофилии. Вскоре, по словам защиты Ражева, выяснилось, что следователь Чкаловского СО на протяжении двух месяцев скрывал от защиты результаты экспертиз, одной из которых установлено, что следов ДНК пенсионера на одежде потерпевшей нет. Более того, за полгода расследования психиатрам также удалось установить у девочки дефицит внимания, побуждающий ее врать. В связи с этим в августе прошлого года Владимира Путина попросили прекратить дело уральского тренера. Несмотря на это, заслуженный тренер РФ до сих пор является в деле обвиняемым.

Теги: Ражев, педофилия, тренер, суд



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