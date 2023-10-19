Прокуратура требует ужесточить приговор тренеру Ражеву, осужденному за "педофилию"

19 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Прокуратура требует ужесточить приговор тренеру Ражеву, осужденному за "педофилию"

Прокуратура потребовала ужесточить приговор 85-летнему заслуженному тренеру Николаю Ражеву, осужденному по статье "педофилия". Об этом Накануне.RU рассказала адвокат пенсионера Юлия Бузуева. По ее мнению, ведомство просто решило пойти в противовес стороне защиты, которая настояла на оправдании своего подзащитного.

"Защита просит оправдать, они просят ужесточить. Только в отличие от нас, когда нами приведены многочисленные доказательства невиновности, они просто просят ужесточить без каких-либо доказательств, что лишний раз подтверждает, что никаких доказательств виновности в деле не имеется", - пояснила Бузуева.

По ее словам, как и в прениях прокуратура настаивает на 7 годах заключения в колонии строгого режима. При этом, прокурорское представление (аналогично жалобе на приговор со стороны защиты) было подано в последний отведенный для этого день. Скорее всего, считает адвокат, оно было подано только из-за решения защиты выступить против решения суда первой инстанции.

Сейчас состояние Николая Ражева оставляет желать лучшего - заслуженному тренеру каждый день становится все хуже. Ранее его перевили в тюремную больницу, где у него не переставая шла носом кровь.

"Самочувствие у него ухудшается с каждым разом. Сегодня звонила его супруга, которая сегодня была у него на свидании, рассказала, что весь час, пока они сидели, у него не останавливалась кровь. Пока у них было свидание, он сидел весь в крови: все платочки, все салфетки в крови. Если раньше с этим как-то можно справляться, то сейчас она вообще никак не останавливается", - рассказала Бузуева.

По ее мнению, судебный процесс состоится не раньше начала ноября. Поскольку прокуратура обратилась с представлением в последний момент, материалы дела все еще находятся в суде первой инстанции и не переданы в Свердловский областной суд.

Инцидент произошел 18 февраля 2021 года. Ражев не допустил предполагаемую жертву к тренировке из-за отсутствия справки, а позже выгнал из зала за плохое поведение, после чего девочка обвинила его в домогательствах. Во время следствия, по данным защиты Ражева, выяснилось, что следователь Чкаловского СО на протяжении двух месяцев скрывал от защиты результаты экспертиз, одной из которых установлено, что следов ДНК пенсионера на одежде потерпевшей нет. Более того, за полгода расследования психиатрам также удалось установить у девочки дефицит внимания, побуждающий ее врать. В связи с этим неравнодушные уральцы выходили на митинги и призывали Владимира Путина прекратить дело.

2 октября 2023 года пенсионеру назначили два года лишения свободы. По словам адвоката тренера, прокурор проигнорировал показания одноклассников, что девочка хвасталась перед ними привлеченным к себе благодаря этой ситуации вниманием и тем, что на этом деле можно заработать. "Кроме того, прокурором полностью проигнорированы и иные доказательства невиновности, такие как экспертиза, установившая отсутствие каких-либо следов Ражева на одежде девочки, и показания очевидцев, присутствовавших на тренировке, о том, что ничего подобного не было", - сообщала ранее адвокат.

Теги: Ражев, прокуратура, Екатеринбург, тренер


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.10.2023 13:20 Мск Кровь идет не переставая. Тренера Ражева, осужденного за "педофилию", перевели в тюремную больницу
Ранее 02.10.2023 10:08 Мск 85-летнего тренера Ражева отправят в колонию по делу о "педофилии"
Ранее 20.09.2023 19:04 Мск Прокуратура запросила 7 лет лишения свободы для 85-летнего тренера из Екатеринбурга, обвиняемого в педофилии
Ранее 26.12.2022 16:54 Мск В Екатеринбурге прошло первое заседание по делу тренера Ражева, обвиняемого в педофилии 
Ранее 17.05.2022 10:25 Мск Дело уральского тренера Ражева, обвиняемого в педофилии, вернули в прокуратуру
Ранее 20.01.2022 11:47 Мск Защита тренера Ражева, обвиняемого в педофилии, обратится в прокуратуру для прекращения дела
Ранее 05.09.2021 13:37 Мск "Маленькая ложь ломает большую жизнь". В Екатеринбурге прошел пикет в поддержку тренера Ражева
Ранее 30.08.2021 13:02 Мск В Екатеринбурге пройдет пикет в поддержку 84-летнего тренера, обвиненного ученицей в педофилии
Ранее 18.08.2021 09:55 Мск Путина просят прекратить дело уральского тренера, обвиняемого в педофилии
Ранее 23.04.2021 13:09 Мск Екатеринбургский суд изменил меру пресечения заслуженному тренеру, обвиненному в педофилии
Ранее 05.03.2021 15:36 Мск Заслуженного тренера, обвиненного в педофилии, отпустили под домашний арест
Ранее 01.03.2021 14:03 Мск "Его знает весь город!" Школьница из Екатеринбурга обвинила 83-летнего тренера по теннису в педофилии

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети