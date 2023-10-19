Прокуратура требует ужесточить приговор тренеру Ражеву, осужденному за "педофилию"

Прокуратура потребовала ужесточить приговор 85-летнему заслуженному тренеру Николаю Ражеву, осужденному по статье "педофилия". Об этом Накануне.RU рассказала адвокат пенсионера Юлия Бузуева. По ее мнению, ведомство просто решило пойти в противовес стороне защиты, которая настояла на оправдании своего подзащитного.

"Защита просит оправдать, они просят ужесточить. Только в отличие от нас, когда нами приведены многочисленные доказательства невиновности, они просто просят ужесточить без каких-либо доказательств, что лишний раз подтверждает, что никаких доказательств виновности в деле не имеется", - пояснила Бузуева.

По ее словам, как и в прениях прокуратура настаивает на 7 годах заключения в колонии строгого режима. При этом, прокурорское представление (аналогично жалобе на приговор со стороны защиты) было подано в последний отведенный для этого день. Скорее всего, считает адвокат, оно было подано только из-за решения защиты выступить против решения суда первой инстанции.

Сейчас состояние Николая Ражева оставляет желать лучшего - заслуженному тренеру каждый день становится все хуже. Ранее его перевили в тюремную больницу, где у него не переставая шла носом кровь.

"Самочувствие у него ухудшается с каждым разом. Сегодня звонила его супруга, которая сегодня была у него на свидании, рассказала, что весь час, пока они сидели, у него не останавливалась кровь. Пока у них было свидание, он сидел весь в крови: все платочки, все салфетки в крови. Если раньше с этим как-то можно справляться, то сейчас она вообще никак не останавливается", - рассказала Бузуева.

По ее мнению, судебный процесс состоится не раньше начала ноября. Поскольку прокуратура обратилась с представлением в последний момент, материалы дела все еще находятся в суде первой инстанции и не переданы в Свердловский областной суд.

Инцидент произошел 18 февраля 2021 года. Ражев не допустил предполагаемую жертву к тренировке из-за отсутствия справки, а позже выгнал из зала за плохое поведение, после чего девочка обвинила его в домогательствах. Во время следствия, по данным защиты Ражева, выяснилось, что следователь Чкаловского СО на протяжении двух месяцев скрывал от защиты результаты экспертиз, одной из которых установлено, что следов ДНК пенсионера на одежде потерпевшей нет. Более того, за полгода расследования психиатрам также удалось установить у девочки дефицит внимания, побуждающий ее врать. В связи с этим неравнодушные уральцы выходили на митинги и призывали Владимира Путина прекратить дело.

2 октября 2023 года пенсионеру назначили два года лишения свободы. По словам адвоката тренера, прокурор проигнорировал показания одноклассников, что девочка хвасталась перед ними привлеченным к себе благодаря этой ситуации вниманием и тем, что на этом деле можно заработать. "Кроме того, прокурором полностью проигнорированы и иные доказательства невиновности, такие как экспертиза, установившая отсутствие каких-либо следов Ражева на одежде девочки, и показания очевидцев, присутствовавших на тренировке, о том, что ничего подобного не было", - сообщала ранее адвокат.