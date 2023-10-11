11 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Кровь идет не переставая. Тренера Ражева, осужденного за "педофилию", перевели в тюремную больницу

85-летнего заслуженного тренера Николая Ражева перевили в тюремную больницу из-за ухудшающегося состояния здоровья. Как рассказала Накануне.RU его адвокат Юлия Бузуева, у пенсионера "скачет" давление и два дня не переставая идет кровь из носа.

"Его поместили [в больницу] еще 4 октября, потому что у него большие проблемы с давлением. Я была у него вчера, он мне рассказал, что ему стало хуже, потому что у него не переставая кровь носом идет. Раньше у него такое было, но пошла и прошла, а тут два дня без остановки идет кровь. Проснулся посреди ночь весь в крови, пришлось ему стирать постельное белье в раковине. Ему стало хуже: давление скачет не переставая, плюс еще переживания по ситуации", - рассказала адвокат.

Накануне сторона защиты получила разрешение на свидание с родственниками, поэтому завтра Николай Ражев наконец увидит семью. А вот следующего суда ждать придется дольше. Апелляции принимаются до понедельника, 16 октября. После этого материалы дела передадут в Свердловский областной суд и только тогда будет назначена дата заседания.

Инцидент произошел 18 февраля 2021 года. Ражев не допустил предполагаемую жертву к тренировке из-за отсутствия справки, а позже выгнал из зала за плохое поведение, после чего девочка обвинила его в домогательствах. Во время следствия, по данным защиты Ражева, выяснилось, что следователь Чкаловского СО на протяжении двух месяцев скрывал от защиты результаты экспертиз, одной из которых установлено, что следов ДНК пенсионера на одежде потерпевшей нет. Более того, за полгода расследования психиатрам также удалось установить у девочки дефицит внимания, побуждающий ее врать. В связи с этим неравнодушные уральцы выходили на митинги и призывали Владимира Путина прекратить дело.

2 октября 2023 года пенсионеру назначили два года лишения свободы. По словам адвоката тренера, прокурор проигнорировал показания одноклассников, что девочка хвасталась перед ними привлеченным к себе благодаря этой ситуации вниманием и тем, что на этом деле можно заработать. "Кроме того, прокурором полностью проигнорированы и иные доказательства невиновности, такие как экспертиза, установившая отсутствие каких-либо следов Ражева на одежде девочки, и показания очевидцев, присутствовавших на тренировке, о том, что ничего подобного не было", - сообщала ранее адвокат.

Теги: Ражев, тренер, больница, педофилия


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