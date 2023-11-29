Суд оставил в силе приговор уральскому 85-летнему тренеру, получившему срок за "педофилию"

В Екатеринбурге суд рассмотрел апелляцию на приговор пожилому тренеру Николаю Ражеву, осужденному по статье о педофилии. Вердикт суда оставлен без изменений.

Напомним, в октябре этого года уральскому пенсионеру назначили два года лишения свободы. Общественность обращалась к Владимиру Путину, считая преследование тренера несправедливым. По словам адвоката Ражева, прокурор игнорировал показания одноклассников, что девочка хвасталась перед ними привлеченным к себе благодаря этой ситуации вниманием и тем, что на этом деле можно заработать.

Защита Ражева подала апелляционную жалобу. Ее начали рассматривать накануне, 28 ноября. В итоге процесс шел весь день и был отложен, а сегодня продолжился с последнего слова фигуранта.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, заседание проходило в закрытом режиме. В итоге приговор суда первой инстанции оставлен без изменений по существу. Ражев продолжит отбывать свой срок в колонии.

Напомним, инцидент произошел 18 февраля 2021 года. Ражев не допустил предполагаемую жертву к тренировке из-за отсутствия справки, а позже выгнал из зала за плохое поведение, после чего девочка обвинила его в домогательствах. Во время следствия, по данным защиты Ражева, выяснилось, что следователь Чкаловского СО на протяжении двух месяцев скрывал от защиты результаты экспертиз, одной из которых установлено, что следов ДНК пенсионера на одежде потерпевшей нет. Более того, за полгода расследования психиатрам также удалось установить у девочки дефицит внимания, побуждающий ее врать.