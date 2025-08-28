"Ангарский маньяк" признался еще в двух убийствах

В деле "ангарского маньяка" Михаила Попкова появились еще две ранее неизвестные жертвы. Женщины были убиты в 2008 году. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

"По версии следствия, в августе 2008 года Попков на автомобиле подъехал на участок местности, расположенный на Московском тракте около поворота с федеральной трассы М-53 к электромеханическому заводу, где встретил двух ранее ему не знакомых 27-летних женщин. В ходе разговора между ними произошла ссора, после чего на почве личной неприязни, он задушил потерпевших поочередно верёвкой в лесном массиве", - заявили в Иркутской областной прокуратуре.

Уголовное дело было возбуждено в августе 2008 года, но затем его приостановили, поскольку не смогли найти убийцу.

"В настоящее время установлена причастность к совершению указанного преступления ранее осужденного к пожизненному заключению Михаила Попкова, который написал явку с повинной. Ему предъявлено обвинение, свою вину в преступлении он признал", - добавили в прокуратуре.

Таким образом, число жертв "ангарского маньяка" уже превысило 90. Он приговорен к двум пожизненным срокам.