20 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Общество Свердловская область В России Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Иск к организатору отмененного концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге будет рассмотрен осенью

Судебный иск к организатору отмененного концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге будет рассмотрен этой осенью.

Напомним, концерт должен был пройти 6 апреля 2024 года, но был дважды перенесен. В октябре шоу в очередной раз не состоялось. Попытка досудебного урегулирования ни к чему не привела, тогда Роспотребнадзор подал иск в суд в защиту более 100 свердловчан.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, предварительное заседание по иску к организатору несостоявшегося концерта Стаса Михайлова – ООО "Рок Фест" – назначено на 21 октября 2025 года. Дело будет рассмотрено Петроградским районным судом Санкт-Петербурга.

Специалисты Роспотребнадзора будет представлять интересы потребителей в суде очно. Желающие присутствовать на заседании из числа пострадавших могут прибыть туда к назначенному времени. Информацию о движении дела можно узнать на официальном сайте суда.

Теги: Стас Михайлов, концерт, иск, суд, заседание


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

