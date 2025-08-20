Иск к организатору отмененного концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге будет рассмотрен осенью

Судебный иск к организатору отмененного концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге будет рассмотрен этой осенью.

Напомним, концерт должен был пройти 6 апреля 2024 года, но был дважды перенесен. В октябре шоу в очередной раз не состоялось. Попытка досудебного урегулирования ни к чему не привела, тогда Роспотребнадзор подал иск в суд в защиту более 100 свердловчан.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, предварительное заседание по иску к организатору несостоявшегося концерта Стаса Михайлова – ООО "Рок Фест" – назначено на 21 октября 2025 года. Дело будет рассмотрено Петроградским районным судом Санкт-Петербурга.

Специалисты Роспотребнадзора будет представлять интересы потребителей в суде очно. Желающие присутствовать на заседании из числа пострадавших могут прибыть туда к назначенному времени. Информацию о движении дела можно узнать на официальном сайте суда.