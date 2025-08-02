02 Августа 2025
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Фото: Накануне.RU

В Домодедово опровергли информацию об уходе сотрудников из-за снижения зарплат

В столичном аэропорту Домодедово опровергли информацию о массовом увольнении сотрудников, которое якобы случилось после перехода аэрогавани в госсобственность. Информация о том, что такое якобы случилось из-за снижения зарплат, ранее появилась в сети.

"Ни один из этих сотрудников не был уволен, сокращён, принудительно переведён на другую должность или удалённую работу. Информация о сокращениях не соответствует действительности", - сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Домодедово.

Во второй половине июня стало известно, что бывший бенефициарный владелец московского аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик обжаловал решение Арбитражного суда Московской области о передаче компании в собственность государства. Решение о национализации аэропорта было принято судом 17 июня, дело рассматривалось по иску Генеральной прокуратуры. Уже 19 июня в ЕГРЮЛ были внесены изменения, согласно которым Росимущество стало владельцем холдинговой компании "ДМЕ Холдинг".

Теги: Домодедово, аэропорт, уовльнение


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