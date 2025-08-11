СМИ: Арестовано имущество семьи гендиректора МХАТ Владимира Кехмана

У семьи фигуранта по меньшей мере двух уголовных дел Владимира Кехмана арестовано имущество. Речь идет о решении Басманного суда Москвы в отношении недвижимости, счетов и машин родственников генерального директора МХАТ и худрука петербургского Михайловского театра, пишет "Фонтанка".

По данным издания, об аресте имущества ходатайствовал Следственный комитет.

Арест в качестве обеспечительной меры наложен на коттедж и земельные участки в Подмосковье, квартира в центре Москвы, квартиры в Петербурге и Новосибирске, британского внедорожника – всего имущества на сумму 350 млн руб. Заблокированы счета Кехмана и его родственников в российских банках.

Кехман является фигурантом дел о взяточничестве и о растрате. Мера пресечения по этим делам – подписка о невыезде из Москвы.