"АвтоВАЗ" может перейти на четырёхдневку

Завод "АвтоВАЗ" рассматривает возможность ввести четырёхдневную рабочую неделю. Решение может быть принято уже осенью.

Причина – общие тенденции на российском авторынке: высокая ключевая ставка и ужесточение требований регулятора к заёмщикам по автокредитам. Также среди причин компания называет импорт, особенно в прошлом году, большого количества автомобилей зарубежного производства. АО "Автоваз" в начале осени рассмотрит возможность изменения графика работы своих производственных площадок с 29 сентября. Окончательное решение будет принято по итогам анализа тенденций на рынке и экономических факторов, приводит ТАСС заявление предприятия.

Схожая картина – и на других крупнейших российских предприятиях. В апреле на четырёхдневную неделю перевёл сотрудников ростовский "Ростсельмаш", потом – АО "Тихвинский вагоностроительный завод" (Ленинградская область, входит в ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания"), Ярославский моторный завод и Ярославский завод дизельной аппаратуры, Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК).

С начала 2025 г. в России почти вдвое выросло число предприятий, которые планируют сокращения работников (11,5% против 6,9%). Также до 65% выросло число компаний, которые не планируют изменения числа сотрудников.