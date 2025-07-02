В Коми поставят памятник Мотороле

И.о. главы Коми Ростислав Гольдштейн предложил установить в Ухте памятник Герою ДНР Арсену Павлову, больше известному как "Моторола".

Эта идея нашла горячую поддержку ветеранов, которые уже имели обращение от бойцов батальона "Спарта", создателем которого был Арсен Павлов. Руководитель региона сообщил, что ростовой памятник "Мотороле" уже отлит из бронзы, и предложил установить его на малой родине Арсена Павлова – в Ухте, на "Аллее Героев", которую планируется обустроить в ближайшее время. Памятник должен стать не просто данью уважения, а, по словам Ростислава Гольдштейна, таким же символом мужества для будущих поколений, какими стали монументы героям Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации Коми.

Арсений Павлов погиб 16 октября 2016 г. в лифте своего дома от взорвавшейся самодельной бомбы. Тогдашний глава ДНР Александр Захарченко объявил, что в убийстве "Моторолы" виноват Киев. В июне 2024 г. Южный окружной военный суд приговорил к срокам вплоть до пожизненного лишения свободы обвиняемых по уголовному делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве комбата "Моторолы"..Александр Погорелов был приговорен к пожизненному сроку, Александр Тимошенко - к 12 годам, Артем Ен - к 17 годам, Василий Чурилов получил 13 лет. Им вменили теракт, покушение на теракт, посягательство на жизнь государственного деятеля, участие в террористическом сообществе, шпионаж, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношение взрывчатых веществ.