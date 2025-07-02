02 Июля 2025
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Армия и ВПК Республика Коми
Фото: Геннадий Дубовой

В Коми поставят памятник Мотороле

И.о. главы Коми Ростислав Гольдштейн предложил установить в Ухте памятник Герою ДНР Арсену Павлову, больше известному как "Моторола".
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Эта идея нашла горячую поддержку ветеранов, которые уже имели обращение от бойцов батальона "Спарта", создателем которого был Арсен Павлов. Руководитель региона сообщил, что ростовой памятник "Мотороле" уже отлит из бронзы, и предложил установить его на малой родине Арсена Павлова – в Ухте, на "Аллее Героев", которую планируется обустроить в ближайшее время. Памятник должен стать не просто данью уважения, а, по словам Ростислава Гольдштейна, таким же символом мужества для будущих поколений, какими стали монументы героям Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации Коми.

Арсений Павлов погиб 16 октября 2016 г. в лифте своего дома от взорвавшейся самодельной бомбы. Тогдашний глава ДНР Александр Захарченко объявил, что в убийстве "Моторолы" виноват Киев. В июне 2024 г. Южный окружной военный суд приговорил к срокам вплоть до пожизненного лишения свободы обвиняемых по уголовному делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве комбата "Моторолы"..Александр Погорелов был приговорен к пожизненному сроку, Александр Тимошенко - к 12 годам, Артем Ен - к 17 годам, Василий Чурилов получил 13 лет. Им вменили теракт, покушение на теракт, посягательство на жизнь государственного деятеля, участие в террористическом сообществе, шпионаж, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношение взрывчатых веществ.

Теги: Арсен Павлов, Моторола, памятник, Ухта, Коми, Ростислав Гольштейн


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