27 Октября 2025
Общество Республика Коми
Фото: официальный аккаунт республики Коми в Telegram / t.me/rkomiru

В Коми установлен памятник Мотороле

В Ухте открыт памятник "Мотороле" – Герою Донбасса Арсену Павлову. Памятник уроженцу города – командиру батальона "Спарта" установили в сквере Героев Ухты.
Инициатива увековечить память Герою Донбасса получила поддержку среди общественных и ветеранских организаций, а также горожан. На основании памятника размещён QR-код, с помощью которого каждый желающий может узнать больше о жизни и подвиге Павлова, сообщает в своём telegram-канале администрация Коми.

Арсений Павлов погиб 16 октября 2016 г. в лифте своего дома от взорвавшейся самодельной бомбы. Тогдашний глава ДНР Александр Захарченко объявил, что в убийстве "Моторолы" виноват Киев. В июне 2024 г. Южный окружной военный суд приговорил к срокам вплоть до пожизненного лишения свободы обвиняемых по уголовному делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве комбата "Моторолы"..Александр Погорелов был приговорен к пожизненному сроку, Александр Тимошенко - к 12 годам, Артем Ен - к 17 годам, Василий Чурилов получил 13 лет. Им вменили теракт, покушение на теракт, посягательство на жизнь государственного деятеля, участие в террористическом сообществе, шпионаж, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношение взрывчатых веществ.

Памятник Арсену Павлову в сквере Героев Ухты(2025)|Фото: официальный аккаунт республики Коми в Telegram / t.me/rkomiru

Теги: Арсен Павлов, Моторола, Ухта, памятник


