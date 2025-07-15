Экс-министра ЖКХ Свердловской области выпустили из СИЗО

Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения бывшему министру энергетики и ЖКХ региона Николаю Смирнову. Экс-чиновник покинет СИЗО и выйдет на свободу.

Напомним, что Смирнов обвиняется в получении взятки через посредника за общее покровительство, в особо крупном размере. Он находился под арестом с января нынешнего года. Как сообщили Накануне.RU в Ленинском райсуде, сегодня было рассмотрено ходатайство следователя о продлении Николаю Смирнову срока содержания под стражей.

"По результатам рассмотрения судом отказано в удовлетворении ходатайства. Обвиняемому Смирнову изменена мера пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий", - отметили в инстанции.

Там уточнили, что постановление пока не вступило в силу и еще может быть обжаловано.

Напомним, что сейчас в Екатеринбурге идет процесс по делу бывшего заместителя Смирнова Андрея Кислицына и экс-депутата Законодательного собрания Свердловской области Павла Мякишева. Речь также идет о взятке в особо крупном.