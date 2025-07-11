11 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Суд отказал в УДО уральскому тренеру Ражеву, осужденному за "педофилию"

Свердловский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении бывшему уральскому тренеру по настольному теннису Николаю Ражеву, которого ученица обвинила в педофилии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Еще в апреле Чкаловский районный суд Екатеринбурга не нашел оснований для УДО, на что защита пенсионера подала апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, заслушав адвоката Ражева, оставил постановление суда первой инстанции без изменения.

Несколько лет назад Ражев не допустил 11-летнюю школьницу к тренировке из-за отсутствия справки, а позже выгнал из зала за плохое поведение, после чего девочка обвинила его в домогательствах. Сообщалось также, что следов ДНК пенсионера на одежде потерпевшей не было, а психиатрам удалось установить у девочки дефицит внимания, побуждающий ее врать. По словам адвоката Ражева, прокурор игнорировал показания одноклассников, что девочка хвасталась перед ними привлеченным к себе благодаря этой ситуации вниманием и тем, что на этом деле "можно заработать".

Тем не менее, в октябре 2023 года уральскому тренеру назначили два года лишения свободы. Отбывать срок его отправили в исправительную колонию №10 на Вторчермете.

Теги: Ражев, УДО, Екатеринбург, тренер


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