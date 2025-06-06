Российские компании стали в 1,5 раза больше искать подростков на летние подработки

В России количество вакансий в мае текущего года, доступных для подростков с 14 лет, составляло 4,4 тыс.

Это на 55% больше аналогичного периода 2024 года, сообщает сервис hh.ru. Несовершеннолетние ищут предприятия из сфер логистики и перевозок, обслуживания, продаж, розничной торговли. Как заявила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, у компаний всё меньше ресурсов, чтобы переманивать сотрудников высокими зарплатами. По этой причине они всё чаще обращаются к тем, кто согласен работать за небольшую зарплату, но при этом у них есть большой потенциал роста как у будущих более квалифицированных специалистов.

Как правило, трудоустройство несовершеннолетних происходит во время каникул. Подработка позволяет молодым людям попробовать себя, посмотреть на практике на работу различных организаций, выбрать интересное для себя направление и получить первые практические навыки.

Раннее трудоустройство позволит несовершеннолетнему уточнить свои профессиональные предпочтения, определиться с профессией, сообщают "Известия".

Согласно докладу Минтруда, как правило, подростки трудятся в сельском хозяйстве, а также в сферах обслуживания и торговли. Тенденцию связывают с дефицитом кадров и ростом зарплат.