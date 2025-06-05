Стало известно, почему родственники давно не получали писем от Никиты Журавеля

Осужденный за госизмену 20-летний севастополец Никита Журавель здоров, об этом со ссылкой на адвоката молодого человека пишет РИА Новости. Ранее в сети появились сообщения о том, что Журавель давно не выходил на связь и не писал писем. Появились опасения за его здоровье.

По словам адвоката, у Журавеля не было возможности позвонить родителям, письма на волю не передавались, потому что "цензор был в отпуске".

Журавель родом из Севастополя, но жил в Волгограде. В 2023 году в сети появился ролик, в котором молодой человек сжигает Коран на фоне мечети. На него завели уголовное дело за оскорбление чувств верующих. По решению главы СКР Александра Бастрыкина и с одобрения высшего руководства страны Журавеля на время следствия перевели в Чечню, где в СИЗО его избил сын-подросток Рамзана Кадырова. Этот факт не скрывался, а поощрялся руководством республики.

Журавеля по этому делу приговорили к 3,5 годам колонии.

В конце 2024 года его приговорили к 14 годам колонии за государственную измену. По версии следствия, в марте 2023 г. Журавель отправил сотруднику Службы безопасности Украины видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику армии России, самолетов военного назначения, а также данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей.