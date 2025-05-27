Обвиняемый в убийстве тагильской школьницы хотел, чтобы его дело рассматривали присяжные

Свердловский областной суд приступает к рассмотрению уголовного дела жителя Нижнего Тагила Владимира Александрова, обвиняемого в изнасиловании и убийстве школьницы.

31 августа 2024 года 11-летняя Анастасия ушла на прогулку, но домой так и не вернулась. С заявлением о пропаже ребенка обратился отец школьницы. 3 сентября девочку обнаружили мертвой в подвале дома на улице Юности.

Силовики задержали подозреваемого в аэропорту Москвы, а затем этапировали в Екатеринбург. Им оказался житель Нижнего Тагила 1984 года рождения, ранее судимый за преступления против собственности и половой свободы. Он был отправлен под арест.

В ходе расследования выяснилось, что незадолго до убийства школьницы уралец надругался над женщиной. Недавно его дело было передано в суд.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, ранее Александров ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, но по итогам предварительного слушания передумал. Дело рассмотрит судья Павел Неретин. Срок содержания под стражей Александрову продлен до 14 ноября 2025 года.

Заседание назначено на 4 июня. Оно будет проходить в закрытом режиме.