Убийца и насильник 11-летней тагильской школьницы получил пожизненное

Суд вынес приговор жителю Нижнего Тагила Владимиру Александрову. За изнасилование и убийство школьницы и еще одно преступление он получил пожизненный срок.

Как сообщалось ранее, 31 августа 2024 года 11-летняя Анастасия ушла на прогулку, но домой так и не вернулась. С заявлением о пропаже ребенка обратился отец школьницы. 3 сентября девочку обнаружили мертвой в подвале дома на улице Юности. Вскоре силовики задержали подозреваемого в аэропорту Москвы, а затем этапировали в Екатеринбург.

Задержанным оказался житель Нижнего Тагила Александров, ранее судимый за преступления против собственности и половой свободы. Уже в ходе расследования выяснилось, что незадолго до изнасилования и убийства школьницы уралец надругался над женщиной.

8 октября нынешнего года состоялись судебные прения по данному делу. Гособвинитель просил назначить Александрову пожизненное.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 30 октября, Свердловский областной суд назначил Владимиру Александрову наказание в виде пожизненного лишения свободы. Остаток своих дней убийца и насильник проведет в колонии особого режима.

Как уточнили в областном суде, также был удовлетворен гражданский иск потерпевшего: Александров должен выплатить ему 8 млн рублей компенсации морального вреда. Приговор вступит в силу через 15 суток, если за это время не будет обжалован.