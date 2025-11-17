Защита настаивает на невиновности убийцы и насильника из Нижнего Тагила, осужденного пожизненно

Защита Владимира Александрова из Нижнего Тагила, которого приговорили к пожизненному за изнасилование женщины, а также 11-летней школьницы, чей труп обнаружили в подвале его дома, на невиновности своего подзащитного.

Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, адвокат обжаловал приговор. В апелляционной жалобе защитник настаивает на недоказанности вины Александрова и просит его оправдать.

Как сообщалось ранее, 31 августа 2024 года 11-летняя Анастасия ушла на прогулку, но домой так и не вернулась. С заявлением о пропаже ребенка обратился отец школьницы. 3 сентября девочку обнаружили мертвой в подвале дома на улице Юности. Вскоре силовики задержали подозреваемого в аэропорту Москвы, а затем этапировали в Екатеринбург.

Задержанным оказался житель Нижнего Тагила, ранее судимый за преступления против собственности и половой свободы. Уже в ходе расследования выяснилось, что незадолго до изнасилования и убийства школьницы уралец надругался над женщиной и несколько часов удерживал ее в своем доме.

30 октября текущего года Свердловский областной суд назначил Владимиру Александрову наказание в виде пожизненного лишения свободы. Остаток своих дней убийца и насильник проведет в колонии особого режима. Также был удовлетворен гражданский иск потерпевшего: Александров должен выплатить ему 8 млн рублей компенсации морального вреда.