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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Бывшего партнёра Усса сочли заложником итальянского правосудия

Суд в Милане заканчивает рассмотрение дела против предпринимателя, сооснователя "Право.ру" Дмитрия Чиракадзе. Ему вменяют помощь в организации побега бизнесмена и сына экс-губернатора Красноярского края Артёма Усса из-под домашнего ареста. Защита Усса полагает, что его экс-партнёр является заложником итальянского правосудия.

Защита утверждала, что предприниматель содержится в условиях строгой тюремной изоляции, пишут "Ведомости".

Напомним, в октябре 2022 г. Артёма Усса, сына экс-губернатора Красноярского края, сенатора Александра Усса, заочно арестовали в РФ по подозрению в отмывании денег (это произошло спустя неделю после его задержания в Италии). Объявление в розыск дало возможность России добиваться экстрадиции бизнесмена – наравне с США, где Усса обвиняют в нарушении санкций и также отмывании денег.

После того, как итальянский суд принял решение о выдаче Усса в США, стало известно о его побеге из-под домашнего ареста в Италии. Вскоре он объявился в Москве, где добровольно пришел в следственный департамент МВД. По результатам допроса предпринимателю была изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Позже сообщалось, что Артём Усс больше не числится в базе розыска МВД России.

Теги: Артём Усс, Дмитрий Чиракадзе, расследование


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