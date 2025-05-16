Суд оставил в силе приговор экс-полицейским, на чьих глазах убили аспиранта УрФУ

В Екатеринбурге вступил в силу приговор бывшим сотрудникам ДПС, на чьих глазах был убит аспирант УрФУ из Африки Франсуа Нджелассили.

Инцидент произошел в центре города 18 августа 2023 года в разгар крупного международного мероприятия – Фестиваля университетского спорта. Выходца из Габона Франсуа ударили ножом во время уличной драки, он скончался.

В этот момент недалеко от места происшествия находился экипаж ДПС. Силовики не стали вмешиваться и африканец погиб. Затем их уволили из органов. В марте нынешнего года Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил каждому по 3 года и 5 месяцев колонии, но сразу заменил лишение свободы на принудительные работы на такой же срок, с удержанием 10% заработка в доход государства. Также экс-полицейских лишили права занимать должности в госорганах на 2 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, это решение было обжаловано защитниками осужденных и прокурором. Рассмотрев материалы дела, облсуд оставил приговор без изменений. Таким образом, он вступил в законную силу.

Что касается второго участника драки Данила Фомина, в прошлом году он получил 8 лет колонии строгого режима. Фомин пытался обжаловать приговор, но он также был оставлен без изменений.