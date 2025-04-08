"Ангарского маньяка" Михаила Попкова обвинили еще в одном убийстве

"Ангарского маньяка" Михаила Попкова обвинили в совершении еще одного убийства. Преступление было совершено в мае 2011 года. Жертва - женщина. Ее тело нашли в одном из парков Ангарска. Следствие было приостановлено. Установить причастность Попкова удалось в рамках постоянно проводимой работы по расследованию уголовных дел о преступлениях, совершенных в прошлые годы, следователями и криминалистами во взаимодействии с оперативными сотрудниками.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР Иркутской области, в ведомстве возбудили уголовное дело по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью". Михаил Попков признал свою вину и дал показания по существу содеянного, после чего этапирован в Иркутскую область для проведения необходимых следственных действий. В настоящее время ему предъявлено обвинение.

Напомним, в январе 2015 г. Попков был осужден к пожизненному лишению свободы за совершение 22 убийств и двух покушений на убийства женщин. Позже удалось раскрыть еще 60 эпизодов преступлений. По ним маньяку назначено еще одно наказание в виде пожизненного.

В июле 2020 г. СКР возобновил расследование дела Попкова. В связи с новыми признательными показаниями его этапировали из колонии особого режима в СИЗО-1 в Иркутске. Уточнялось, что на допросе маньяк дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в 1995-98 гг. в Ангарске. В 2021 г. суд сверх пожизненных сроков назначил ему еще девять лет и восемь месяцев лишения свободы. В ноябре 2023 г. суд в Иркутске вынес четвертый приговор Попкову за убийство в 1997-2003 гг. трех женщин. По новому делу Попков получил еще 10 лет колонии.