Здание "Промавтосервис" над станцией метро "Бажовская" передадут в собственность Екатеринбурга

Самовольную постройку "Промавтомервис", расположенную на углу улиц 8 Марта и Большакова, все же передадут в муниципальную собственность. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе мэрии. Сейчас уже идет процесс оформления, однако, кому именно достанется здание - не раскрывается.

В это же время, Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией, сообщает, что здание над будущей станицей метро "Бажовская" планируют передать департаменту образования. Постройку решено не сносить, а приспособить. Под что - пока не сообщается.

Вердикт о демонтаже здания над "Бажовской" был вынесен в декабре 2019 года, а 10 марта 2020 года определение суда первой инстанции вступило в силу. С этой даты начинался 30-дневный отсчет для выполнения ответчиком (ООО "Промавтосервис") исковых требований администрации Екатеринбурга о сносе самовольно построенного объекта, а также возвращении участка в муниципальную собственность. Отметим, что доказывая необходимость снести здание, власти апеллировали к тому, что на этом месте планируется построить метро, и говорили о возможной угрозе обрушения из-за самовольного строительства.

Данное решение компания оспаривала в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде и Арбитражном суде Уральского округа, но безрезультатно, а в августе обратилась в Верховный суд России. 2 декабря тот вынес определение "Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ". Застройщик попытался обжаловать и его, но безуспешно.

В 2021 году замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов сообщил, что здание, вероятнее всего, перейдет в собственность горадминистрации.