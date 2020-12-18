18 Декабря 2020
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суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Застройщик здания над станцией "Бажовская" в Екатеринбурге обжаловал решение Верховного суда

Застройщик здания, возведенного над законсервированной станцией метро "Бажовская" в Екатеринбурге, обжаловал решение Верховного суда России.
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Напомним, вердикт о демонтаже здания над "Бажовской" был вынесен еще в декабре прошлого года, а 10 марта 2020 года определение суда первой инстанции вступило в силу. С этой даты начинался 30-дневный отсчет для выполнения ответчиком (ООО "Промавтосервис") исковых требований администрации Екатеринбурга о сносе самовольно построенного объекта в районе перекрестка улиц 8 Марта и Большакова, а также возвращении участка в муниципальную собственность.

Это решение компания оспаривала в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде и Арбитражном суде Уральского округа, но безрезультатно, а в августе обратилась в Верховный суд России. 2 декабря тот вынес определение "Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ".

После этого в мэрии Екатеринбурга заявили, что все решения, которые уже состоялись, "сейчас вступили в силу окончательно и бесповоротно".

Как сообщается в электронной картотеке дел, на этой неделе ООО "Промавтосервис" подало жалобу на отказ в передаче кассации на рассмотрение в судебном заседании. Она была зарегистрирована 16 декабря. Дата рассмотрения еще не назначена.

Напомним, пока здание остается на месте, так как действует приостановка решений судов о сносе, которую ранее определил Верховный суд. После того, как она будет отменена, и должен начаться демонтаж объекта.

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Застройщик здания над станцией "Бажовская" в Екатеринбурге обжаловал решение Верховного суда

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Теги: Бажовская, здание, жалоба, застройщик, суд, Екатеринбург



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