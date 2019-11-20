Депутат гордумы пришел на заседание апелляционного суда по участку над "Бажовской"

Депутат Екатеринбургской городской думы Сергей Шадрин явился на заседание апелляционного суда вместе со своим помощником Василием Маркевичем с доверенностью от компании "Промавтосервис" для предоставления интересов коммерческой организации. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на начальника юридического отдела департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Евгению Рожок.

Апелляционный суд Сергея Шадрина к участию в деле не допустил.

"Поведение депутата вызвало много вопросов, исходя из того, что Екатеринбургская городская дума приняла решение об отнесении территории, в которую входит и спорный участок общества "Промавтосервис", к территориальной зоне ТОП-2 (запрет на строительство капитальных объектов). Примечательно, что согласно полномочиям, депутат гордумы обязан представлять интересы избирателей, а не конкретных лиц", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Накануне.RU опубликовало возможный проект строительства многоэтажного дома на спорном участке. По некоторым данным, якобы к возможной стройке может иметь отношение депутат гордумы Сергей Шадрин. Сообщается, что якобы Шадрин ранее работал на нынешнего директора "Промавтосервиса" Рената Гараева.

Вчера Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми отклонил жалобу главы Екатеринбурга Александра Высокинского.

Глава города пытался оспорить решение суда от 26 декабря 2018 г., по которому администрацию обязали предоставить земельный участок, расположенный на пересечении улиц 8 Марта и Большакова, в собственность обществу "Промавтосервис".

Важность заседания, в котором принимал участие Высокинский, состояла в том, что именно на основании оспариваемого решения был заключен договор купли-продажи земельного участка. Если бы жалоба была удовлетворена, то договор-купли продажи потерял бы силу. Теперь администрации придется доказывать, что договор купли-продажи якобы был заключен незаконно, без воли собственника земельного участка. Следующее заседание состоится 2 декабря 2019 г. в Арбитражном суде Свердловской области.