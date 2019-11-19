Высокинский не смог оспорить решение суда по участку над станцией "Бажовская"

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми отклонил жалобу главы Екатеринбурга Александра Высокинского, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава города пытался оспорить решение суда от 26 декабря 2018 г., по которому администрацию обязали предоставить земельный участок, расположенный на пересечении улиц 8 Марта и Большакова, в собственность обществу "Промавтосервис".

Важность заседания, в котором принимал участие Высокинский, состояла в том, что именно на основании оспариваемого решения был заключен договор купли-продажи земельного участка. Если бы жалоба была удовлетворена, то договор-купли продажи потерял бы силу. Теперь администрации придется доказывать, что договор купли-продажи якобы был заключен незаконно, без воли собственника земельного участка. Следующее заседание состоится 2 декабря 2019 г. в Арбитражном суде Свердловской области.

"Строительство станции "Бажовской" - вопрос решенный. Депутаты сегодня поддержали предложение администрации вновь установить на участке зону улично-дорожной сети, а не объекты капитального строительства", - пояснили в администрации.

Напомним, мэрия судится с компанией "Промавтосервис" и пытается добиться расторжения договора аренды земельного участка, расположенного на пересечении улиц 8 Марта и Большакова - здесь под землей законсервирована почти завершенная станция метро "Бажовская". Также администрация требует признать недействительным договор купли-продажи участка. Его стоимость составляла более 90 млн руб., однако по договору участок был продан за 15% от кадастровой стоимости - 12,5 млн руб. Эти деньги, согласно информации, указанной в исковом заявлении, мэрия пытается вернуть.

При этом, как заявляли представители администрации города, целью завладения участком на самом деле является не эксплуатация построенной там автостоянки, а строительство многоэтажного жилого дома - компания обращалась в администрацию за выдачей ГПЗУ с целью строительства двух многоэтажных жилых домов. Администрация ГПЗУ не выдала, эти действия также оспариваются сейчас в арбитражном суде. Добавим, что предполагаемый проект строительства одного многоэтажного дома на спорном участке оказался в распоряжении Накануне.RU.