05 Сентября 2020
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проект многоэтажного дома, станция метро Бажовская, земельный участок (2019) | Фото: Накануне.RU

Спор за "Бажовскую": публикуем возможный проект многоэтажки над законсервированной станцией

На месте земельного участка, расположенного на пересечении улиц 8 Марта и Большакова, из-за которого администрация Екатеринбурга судится с компанией "Промавтосервис", может появиться жилой дом с офисными помещениями высотой в 18 этажей. Ранее об этом представители мэрии уже заявляли в суде, где идет спор за участок, теперь же предполагаемый проект строительства оказался в распоряжении Накануне.RU.

Судя по возможному проекту, количество квартир в доме может составить 198, в том числе - 62 однокомнатных, 96 двухкомнатных, 34 трехкомнатных и шесть четырехкомнатных. Ожидается, что в доме может проживать 317 жителей. Общая площадь офисов на первом этаже может составить 1227 кв. м, а трудиться в офисах будет 81 сотрудник (из расчета 15 кв. м на одного сотрудника).

проект многоэтажного дома, станция метро Бажовская, земельный участок(2019)|Фото: Накануне.RU

Согласно технико-экономическим показателям предполагаемого объекта, участок может занять 044 га, а площадь застройки - 1858 кв. м. Строительный объем может оцениваться в 86018 кв. м, в том числе, подземная часть – 10812 кв. м., надземная часть – 75206 кв. м.

проект многоэтажного дома, станция метро Бажовская, земельный участок(2019)|Фото: Накануне.RU

В случае реализации возможного проекта, называются и предполагаемые требования к парковке: на жилье 80 кв. м / одно машиноместо - 159, офисы 10 кв. м / 1 машиноместо - 13. Выставочный центр - 34. Парковочные места – 206, в том числе: в подземной автостоянке, первый этаж – 156; в автостоянке первого этажа – 22; в подземной автостоянке (выставочный центр) – 14; на наземной автостоянке (выставочный центр) – 14.

проект многоэтажного дома, станция метро Бажовская, земельный участок(2019)|Фото: Накануне.RU

По некоторым данным, якобы к возможной стройке может иметь отношение депутат гордумы Сергей Шадрин. По некоторым данным, якобы Шадрин ранее работал на нынешнего директора "Промавтосервиса" Рената Гараева.

Получить оперативный комментарий в компании "Промавтосервис" и у депутата Сергея Шадрина не удалось. На звонок корреспондента Накануне.RU их представители (Светлана Саворская и Василий Маркевич соответственно) не ответили.

Напомним, мэрия судится с компанией "Промавтосервис" и пытается добиться расторжения договора аренды земельного участка, расположенного на пересечении улиц 8 Марта и Большакова - здесь под землей законсервирована почти завершенная станция метро "Бажовская". Также администрация требует признать недействительным договор купли-продажи участка. Его стоимость составляла более 90 млн руб., однако по договору участок был продан за 15% от кадастровой стоимости - 12,5 млн руб. Эти деньги, согласно информации, указанной в исковом заявлении, мэрия пытается вернуть.

При этом, как заявляли представители администрации города, целью завладения участком на самом деле является не эксплуатация построенной там автостоянки, а строительство многоэтажного жилого дома - компания обращалась в администрацию за выдачей ГПЗУ с целью строительства двух многоэтажных жилых домов. Администрация ГПЗУ не выдала, эти действия также оспариваются сейчас в арбитражном суде.

На одном из заседаний "Уралгипротранс" объяснил, почему над "Бажовской" нельзя ничего строить. В администрации города не исключают, что итогом конфликта может стать уголовное дело.

Заседание в Арбитражном суде Свердловской области продолжится 2 декабря. А 19 ноября спор параллельно начнет разбирать 17 арбитражный апелляционный суд.

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Спор за "Бажовскую": публикуем возможный проект многоэтажки над законсервированной станцией

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Теги: Промавтосервис, станция метро Бажовская, проект многоэтажки, администрация Екатеринбурга



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